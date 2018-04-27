قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض الحرارة مستمر اليوم على كل أنحاء الجمهورية، موضحة أن الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها، في مثل هذا الوقت من العام، خلال فترة النهار والليل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن الجو ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد كجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ مع دخول ساعات الليل، وغياب أشعة الشمس، ليسود طقس بارد على شمال البلاد: السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر، موضحة أن الطقس أكثر برودة مقارنة بالأيام الماضية.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن درجات الحرارة خلال فترة الليل تتراوح ما بين 13 إلى 14، قائلة إن نشاط الرياح مع دخول ساعات المساء، والذي تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم/ ساعة، يؤدي إلى مزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة والأجواء الربيعية.

ولفتت إلى أن انخفاض الحرارة والأجواء الربيعية ونشاط الرياح، مستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، محذرة من أن أغلب محافظات الجمهورية تشهد اعتبارًا من السبت المقبل، ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، إذ تتجاوز العظمى 30 درجة.

وأوضحت أن الارتفاع في درجة الحرارة مستمر على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، وتكون ذروته يوم الأحد؛ بسبب التأثر بكتل هوائية جنوبية، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة، مناشدة أصحاب الأمراض الصدرية توخي الحذر.



