بايرن ميونخ يرغب في اجتياز كبوته الأوروبية أمام هوفنهايم «المنتفض» بالدوري الألماني

عقب خسارته القاسية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا ، يطمح بايرن ميونخ لاستعادة اتزانه سريعا، حينما يستضيف هوفنهايم، بعد غد السبت، في المرحلة الـ28 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأصبح البايرن على مشارف الخروج من دوري الأبطال، الذي توج به 6 مرات، بعدما مني بخسارة ثقيلة صفر / 3 أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القاريةأمس الأول الثلاثاء.

وهذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها بايرن في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل، الذي تولى مسؤولية الفريق أواخر الشهر الماضي خلفا للمدرب يوليان ناجلسمان، الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وبدأ توخيل مسيرته مع بايرن بالفوز 4 / 2 على فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالبوندسليجا، قبل أن يتلقى الفريق البافاري خسارة مفاجئة 1 / 2 أمام مضيفه فرايبورج بكأس ألمانيا، ليودع البطولة من دور الثمانية، لكنه سرعان ما ثأر من تلك الخسارة، بعدما تغلب 1 / صفر على ملعب المنافس ذاته في مباراته الأخيرة بالدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وجاءت الخسارة أمام مانشستر سيتي لتصيب جماهير بايرن بالإحباط، بعدما أصبح الفريق في طريقه لخسارة لقب جديد في غضون أسبوعين فقط، حيث أصبح يتعين عليه الفوز على سيتي بفارق يزيد عن 3 أهداف في مباراة العودة، التي تقام بملعبه يوم الأربعاء المقبل، من أجل تجنب خروجه من دوري الأبطال، الذي توج به 6 مرات.

ولا يمتلك بايرن، الذي فاز بلقب بوندسليجا في المواسم العشرة الأخيرة، رفاهية فقد النقاط في لقائه أمام هوفنهايم، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند.

ويخشى بايرن انتفاضة هوفنهايم، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة على هيرتا برلين وفيردر بريمن وشالكه، ليودع مراكز الهبوط، ويتقدم للمركز الرابع عشر في ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة.

وربما يستعيد بايرن خدمات مهاجمه الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة غاب على أثرها عن مواجهة مانشستر سيتي.

ونشر بايرن مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، يظهر خلاله تشوبو موتينج وهو يقوم ببعض التدريبات، مشيرا إلى أنه أكمل حصة تدريبية فردية، ضمن برنامجه التأهيلي من الإصابة.

ويخوض دورتموند مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد مضيفه شتوتجارت، الذي يسعى للنجاة من شبح الهبوط للدرجة الثانية، حيث يأمل الفريق الملقب بـ(أسود فيستفاليا) في مواصلة تفوقه على منافسه.

وتغلب دورتموند على شتوتجارت في مبارياتهما الأربع الأخيرة ببوندسليجا، والتي كان آخرها انتصاره الكاسح 5 / صفر في لقاء الفريقين بالدور الأول هذا الموسم، الذي جرى بملعب سيجنال ايدونا بارك.

ولن يكون شتوتجارت بالمنافس السهل لدورتموند، لاسيما بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه 3 / 2 على مضيفه بوخوم في مباراته الأخيرة بالبطولة يوم الأحد الماضي، والذي ودع من خلاله نتائجه المهتزة في البطولة، التي شهدت حصوله على نقطة وحيدة في لقاءاته الخمسة السابقة.

ويرغب شتوتجارت في مواصلة السير نحو الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل ابتعاده بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان.

وتبدو المنافسة على أشدها للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل بين يونيون برلين ولايبزج وفرايبورج.

ويلعب يونيون برلين، صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، مع ضيفه بوخوم، الذي يحتل المركز الخامس عشر (الرابع من القاع) برصيد 26 نقطة، بعد غد، حيث يطمح الفريق المضيف للعودة إلى طريق الانتصارات عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه دورتموند في المرحلة الماضية.

ويأمل لايبزج، صاحب المركز الرابع بـ 48 نقطة، في مواصلة صحوته وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، عندما يستضيف أوجسبورج، الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، بعد غد أيضا، الذي يشهد مواجهة أخرى بين كولون وضيفه ماينز.

في المقابل، يلتقي فرايبورج، صاحب المركز الخامس بـ47 نقطة، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، مع مضيفه فيردر بريمن، صاحب المركز الحادي عشر بـ32 نقطة، يوم الأحد المقبل.

وفي اليوم ذاته، يسعى ليفركوزن، صاحب المركز السادس بـ43 نقطة، لاستمرار انتفاضته في البطولة وتحقيق فوزه السادس على التوالي، في لقائه مع مضيفه فولفسبورج، الذي يوجد في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

وتفتتح لقاءات المرحلة غدا الجمعة، حيث يلعب شالكه، القابع في مؤخرة الترتيب برصيد 21 نقطة، مع ضيفه هيرتا برلين، صاحب المركز قبل الأخير بـ22 نقطة.