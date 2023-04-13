فيورنتينا يضع قدما في المربع الذهبي لدوري المؤتمر بفوز كبير خارج ملعبه

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وضع فريق فيورنتينا الإيطالي قدما في المربع الذهبي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما حقق انتصارا كبيرا خارج ملعبه، وتغلب على مضيفه ليخ بوزنان البولندي 4 / 1، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية.

وشهدت جولة الذهاب اليوم أيضا فوز أندرلخت البلجيكي على الكمار الهولندي 2 / صفر ،وتعادل بازل السويسري مع نيس الفرنسي 2 / 2 ،وجينت البلجيكي مع ويستهام الإنجليزي 1 / 1 .

وسجل الأهداف الأربعة لفيورنتينا في شباك ليخ بوزنان، ارثر كابرال،ونيكولاس جونزاليس، وجياكومو بونافنتورا، وجوناثان ايكوني في الدقائق الرابعة و41 و58 و64 .

بينما سجل الهدف الوحيد لفريق ليخ بوزنان، كريستوفر فيلدي في الدقيقة .20 أما أندرلخت، فقد تغلب على الكمار الهولندي بهدفين نظيفين سجلهما مايكل موريللو ،ومجيد أشيميرو في الدقيقتين 22 و70 .

وأفلت بازل السويسري من الهزيمة على أرضه أمام نيس الفرنسي وتعادل معه 2 / 2 .

وسجل تيريم موفي هدفي فريق نيس في الدقيقتين 38 و45 ،بينما سجل زكي امدوني هدفي بازل في الدقيقتين 26 و71، وجاء أولهما من ضربة جزاء.

وفي وقت سابق اليوم، اكتفى فريق ويستهام الإنجليزي بالتعادل مع مضيفه جينت البلجيكي 1 / 1 .

وتقدم ويستهام بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله داني إنجز، ثم تعادل جينت بهدف للاعب هوجو كويبيرس في الدقيقة 57 .

وتقام جولة إياب دور الثمانية يوم الخميس المقبل لحسم بطاقات التأهل إلى الدور قبل النهائي.