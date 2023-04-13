كيف كانت ضربة البداية لأوسوريو في ولايته السابقة؟

يستعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك، لبدء مهام عمله عقب مباراة الفريق المُقبلة ضد حرس الحدود في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع حرس الحدود مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز، علما بأن المدرب وصل القاهرة مساء الأربعاء ويقود التدريبات الجمعة.

ويتقابل الزمالك مع المقاولون العرب مساء الإثنين المُقبل في الدوري.

وفي ولايته السابقة تباينت نتائج الفرق التي قادها أوسوريو في ضربة البداية والمباراة الأولى له كمدير فني، ففي آخر تجاربه وتحديداً مع فريق أمريكا الكولومبي خسر أول مبارياته وكانت ضد أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بهدف دون رد في بطولة كوبا سود أمريكانا.

مع فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في 2019، كانت البداية بفوز خارج ملعبه ضد ونس كالداس بهدفين لهدف، وقاد منتخب باراوجواي قبل ذلك في مباراة وحيدة وتعادل فيها ودياً مع جنوب أفريقيا بهدف لمثله.

البداية كانت مميزة لأوسوريو مع منتخب المكسيك في نوفمبر 2015، عندما قاده للفوز 3-0 على السلفادور 3-0 في تصفيات كأس العالم.

تولى أوسوريو تدريب ساو باولو البرازيلي لفترة قصيرة بدأت في يونيه 2015، وكانت البداية مظفرة أيضا بالفوز 3-0 على سانتوس في الرابع من يونيه.

وفي ولايته التدريبية الأولى مع أتلتيكو ناسيونال الكولومبي وهي الفترة الأطول في مسيرته خسر بنتيجة 3-2 ضد لا إكويداد في الدوري.

في 2012 مع بويبلا المكسيكي تعادل سلبيا مع نظيره أطلس بالدوري المحلي في ولاية تدريبة قصيرة أيضا لم يحقق خلالها سوى انتصارين فقط.

في 2010 مع ونس كالداس الكولومبي خسر ضربة البداية بنتيجة كبيرة 4-3 أمام مضيفه ريال كاراتاجينا.

وفي نيويورك ريد بولز الأمريكي كانت بداية المدرب الكولومبي موفقة عندما قاده في 2008 للفوز على كولومبوس كروز بنتيجة 2-0، أما البداية الأسوأ على الإطلاق فكانت مع فريق أمريكي آخر وهو شيكاغو فاير، حيث خسر 4-0 من هيوستون دينامو في الدوري.