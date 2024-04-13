الاحتلال يطلق العنان لاعتداءات المستوطنين بالضفة بعد إعلان مقتل أحدهم

أطلق جيش الاحتلال العنان للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات واسعة في الضفة الغربية اليوم السبت بعد العثور على جثة مستوطن قتل في هجوم، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال، في حين أصيب 16 فلسطينيا على الأقل خلال المواجهات.

واستنفر مستوطنون قرب قرى وبلدات فلسطينية عقب العثور على جثة الفتى المستوطن شرق رام الله، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وهاجمت مجموعات من المستوطنين قرى دوما والساوية وقصرة جنوب نابلس، وقرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا شرق رام الله.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وبين قوات الاحتلال والمستوطنين عند بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأطلق المستوطنون النار على مركبات للفلسطينيين على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا.

كما قطع المستوطنون الطرق بـ12 عربة في خلة النحلة شرق بيت لحم ومنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

وهاجم مستوطنون رعاة الأغنام الفلسطينيين بمنطقة الشومرة في البادية بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، بينما اعتقل جنود الاحتلال مواطنا فلسطينيا أثناء رعيه المواشي في منطقة شعب البطم في مسافر يطا.

في تلك الأثناء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال ومستوطنين بعدد من قرى رام الله ونابلس.

* شهادة سي إن إن

من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن طاقمها تابع دخول عشرات المستوطنين إلى قرية المغير-بؤرة التطورات الأخيرة في الضفة- وشاهد إطلاق أعيرة نارية باتجاه الفلسطينيين في القرية، لكنها أضافت أن الشبكة غير متأكدة من هوية مطلق النار، على حد قولها.

وأضافت الشبكة أن المستوطنين أضرموا النار في مبنى وسيارات في قرية المغير.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال العثور على جثة المستوطن، في حين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوصول إلى القتلة وأعوانهم، وفق تعبيره.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن المستوطن بنيامين أخيمير المفقود منذ أمس الجمعة قتل، وتم العثور على جثته في منطقة ملآخي هشالوم (بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله).

وأضاف جيش الاحتلال أن التحقيق في الحادث مستمر وأن قوات الأمن تواصل ملاحقة المشتبه بهم، في حين أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هذا المستوطن راعي أغنام لم يعد مع القطيع الذي كان يرعاه في المنطقة.

من جانبه، قال نتنياهو في بيان إن مقتل المستوطن "جريمة خطيرة"، متعهدا بأن تقوم قوات الجيش بملاحقة واسعة النطاق للقتلة.

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن على المستوطنين "إفساح المجال أمام أجهزة الأمن للبحث عمن قتل المستوطن".

وأضاف أن أعمال الانتقام ستصعب مهمة قوات الأمن في العثور على المخربين، وفق تعبيره. من ناحية أخرى، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن مستوطنين اعتدوا على مصور صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وكسروا يده في قرية دوما جنوب نابلس.