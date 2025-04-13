تحطم طائرة على متنها شخصان في حقل موحل بشمال ولاية نيويورك

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تحطمت طائرة ذات محركين على متنها شخصان يوم السبت في حقل موحل في شمال ولاية نيويورك.

ووصفت نائبة عمدة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتور الحادث بأنه تحطم مميت، لكنها رفضت الإفصاح عن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم في الحادث.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة من طراز ميتسوبيشي إم يو-2 بي كانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا بالقرب من هدسون، لكنها تحطمت على بعد حوالي 48 كيلومترا بالقرب من كوباك.

وقالت سالفاتور إن الوحل والطقس والثلوج جعلت من الصعب على المستجيبين الأوائل الوصول إلى الموقع.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه أرسل فريقا للتحقيق في الحادث، ومن المتوقع أن يصل إلى نيويورك مساء السبت.