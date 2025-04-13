يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، غداً الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات ثنائية تتناول تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

كما ستُعقد مباحثات موسعة بمشاركة المسئولين في البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت نمواً ملحوظاً منذ عام 2021.

حيث كانت هناك زيارات متبادلة بين القادة في الأعوام الأخيرة، تم خلالها توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات الموانئ والشئون الاجتماعية، فضلاً عن التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار.

ويشمل برنامج زيارة السيسي إلى قطر لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري مساء اليوم الأحد، لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس بعد زيارته إلى قطر إلى الكويت، حيث يلتقي بالقيادة الكويتية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتبلغ الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 5.5 مليار دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2024 نحو 205 ملايين دولار.