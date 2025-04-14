نقيب الأطباء: هجرة الأطباء مشكلة كبيرة وتتزايد بشكل يومي

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إنّ هناك مشكلة كبيرة في هجرة الأطباء وتتزايد بشكل يومي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ أول الأسباب التي يُستدل بها على زيادة هجرة الأطباء هو عدد من يتقدمون للحصول على شهادة طبيب حر من النقابة.

وأوضح أن النقيب يستخرج إخلاء طرف من الجامعة أو وزارة الصحة، موضحًا أن 99% من الحالات التي تتقدم لهذا الأمر تكون بغرض السفر للخارج.

ولفت إلى أنه في عام 2023 كان عدد من هاجروا للخارج سبعة آلاف طبيب، مقابل نحو ثلاثة آلاف طبيب في كل من عامي 2021 و2022.

وأكّد أن معدل الزيادة في أعداد الأطباء المهاجرين للعمل بالخارج أمر مثير للقلق، موضحًا أن مغادرة سبعة آلاف طبيب في سنة واحدة هو عدد كبير.

ولفت إلى أن هجرة الأطباء ليست فقط بسبب ضعف المرتبات، وإن كان السبب الأهم، لكن أيضًا بسبب البحث عن بيئة عمل آمنة والتدريب والتعليم، وعدد ساعات العمل، وسكن الأطباء، والمعاملة في أقسام الطوارئ.

ونوه بأن أحد الأسباب كذلك هو الاعتداءات على الأطباء التي لا تزال مستمرة، دون نجاح في تأمين المستشفيات وفق تعبيره، مشيرًا إلى معالجة قانون المسئولية الطبية لهذا الأمر لكن لا تزال لم تصدر اللائحة التنفيذية له.

وشدد على أن هناك عوامل جذب خارجية للأطباء للعمل بالخارج، ومن ثم يتوجب العمل على كل الأسباب لمعالجة هذا الأمر.