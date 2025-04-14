رئيس الوزراء البريطاني يدين الهجوم الروسي على مدينة سومي الأوكرانية

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الهجوم الصاروخي الروسي الذي أسفر عن مقتل 34 شخصا في مدينة سومي الأوكرانية، اليوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء إنه "أصيب بصدمة" من الهجوم، الذي تم شنه بصاروخين باليستيين استهدفا سومي أثناء تجمع السكان صباح اليوم الأحد للاحتفال بعيد أحد السعف.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، مقتل 34 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، جراء الهجوم. وأضافت الهيئة أن 117 شخصا آخرين، بينهم 15 طفلا، أصيبوا بجروح.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "فقط الحثالة القذرة يمكنها أن ترتكب مثل هذا الفعل، الذي أزهق أرواح أشخاص عاديين".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستارمر قوله إن "هذا الهجوم الدموي الأخير يعد تذكيرا صارخا باستمرار إراقة الدماء من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتابع ستارمر: "لقد أظهر الرئيس زيلينسكي التزامه بالسلام، يجب على الرئيس بوتين الآن أن يوافق على وقف إطلاق النار الكامل والفوري دون شروط - كما فعلت أوكرانيا".

وأدان المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الروسي على سومي.

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن "ردنا سيكون قاسيا"، فيما دعا زيلينسكي الحلفاء الدوليين إلى اتخاذ "رد فعل قوي".