 رئيس وزراء لاتفيا يُغيّر وزير المالية للمرة الثانية منذ بدء جائحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء لاتفيا يُغيّر وزير المالية للمرة الثانية منذ بدء جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 9:25 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 9:25 ص

 يعتزم رئيس وزراء لاتفيا، كريشيانيس كارينش، استبدال وزير ماليته للمرة الثانية منذ بدء جائحة فيروس كورونا في البلاد.

ونشر كارينش تغريدة على تويتر أعلن فيها عن اعتزامه عزل يانيس فيتنبرج، من منصب وزير المالية.

وسيتولى وزير الزراعة الحالي كاسبارس جيرهاردز مؤقتا مهام فيتنبرج، الذي يتولى منصبه منذ نيسان/أبريل 2020.

وتأتي هذه الخطوة التي تدخل حيز التنفيذ بعد غد السبت بعد أن ترك فيتنبرجس حزب "من يملك الدولة"، أحد الأحزاب الخمسة في ائتلاف الحكومة المحافظة الليبرالية في لاتفيا.

وكان الحزب قد حث رئيس الوزراء على إقالة فيتنبرج من منصب وزير المالية.


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