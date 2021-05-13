النرويج تستبعد لقاح أسترازينيكا من برنامج التطعيم الوطني

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تعتزم النرويج استبعاد لقاح أسترازينيكا من برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد بسبب خطر حدوث جلطات دموية، وإن كانت نادرة.

وأوضح البلاد إن القرار لن يؤدي إلى تأثير يذكر على الجدول الزمني لحملة التطعيم في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "قررت الحكومة عدم استخدام لقاح أسترازينيكا في النرويج، ولا حتى طواعية".

وأوضحت سولبرج أن لقاح "جونسون آند جونسون" سيظل معلقا، وقد يتم إعطاؤه على أساس طوعي.