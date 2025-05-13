روى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، موقفا شخصيا مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعليم، قائلا: «مرة، كلمني الأمين العام للأمم المتحدة عن التعليم الرشيد؛ قلت له أنا الدولة المصرية علمتني تعليما رشيدا، تعلمت تعليما جامعيا كاملا في أربع سنوات، في السنة بثلاثة جنيهات ونصف، وتعلمت في المدرسة الثانوية مجانا».

ودعا خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» المصريين إلى ضرورة التغيير الإيجابي قائلا: «الإنسان المصري يتغير، منفضلش كلنا نرفض أحوالنا ثم لا نتغير، هذا رأيي وأقوله بشجاعة، واللي عايز يقول ده راجل عايش في لالاند قول زي ما تقول يا ابني أو يا ستي».

وأضاف: «أنا سني 82 سنة، سأغادر الحياة غدا أو بعد ما يشاء الله؛ ولكن اجتهدت وعملت وحسنت من نفسي وأدائي وأنا خريج مدرسة مصرية عادية، واللغة الإنجليزية أعتقد أني تمكنت منها باجتهاد، والعلاقات الدولية أعتقد أن الكتابين اللذين كتبتهما كشفا عن معرفة».

وشدد على أن «المصري عليه أن يجتهد، وأنا أعود مرة واثنتين وألفا إلى العنصر البشري، على كل واحد فينا يحسن من أدائه».

ورد على سؤال حول شعوره بالظلم عند مغادرته وزارة الخارجية عام 2011 بعد الثورة، قائلا: «عندما كان البعض يتحدث عن الوطنية والاندفاع الوطني، الناس كانت بتضيع وقتهم، هؤلاء الشباب، فيه إيه يا ستي قال في تحسين الحياة المصرية عن طريق رصف الأرصفة باللون الأبيض والأسود، هي دي الحضارة والتقدم!».

وواصل: «أنا أفهم أن يتحسن أداء الطبيب والأستاذ الجامعي والدبلوماسي، وأن تتحسن المستشفيات والأبحاث، وأن الإنسان المصري الذي سيجري عملية جراحية، تجرى له عملية سليمة ويقدم له الخدمة اللائقة، وأن السفارة المصرية في الخارج عندما يطرق بابها المصري تقدم له الخدمة، وأن يكون جواز السفر محترما، وأن يعمل كل إنسان في مصر العمل الذي يفرضه عليه ضميره؛ ولكن أنا أحيانا أرصد عيوبا هائلة في أخلاقيات ثم يأتيك من يقول أصل معندهمش ضمير بيه».