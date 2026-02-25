العراق: حقل القرنة 2 سيضاعف إنتاجه إلى 800 ألف برميل يوميا

• وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أكد أهمية الاتفاق المبرم مع شركة شيفرون الأميركية



توقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن يتضاعف إنتاج حقل غرب القرنة 2 النفطي الذي يعمل بإدارة شركة شيفرون الأميركية إلى ما بين 750 ألفا و800 ألف برميل يوميا.

وأوضح عبد الغني في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية الأربعاء، أنه تم في 23 فبراير الجاري إبرام اتفاقيتين مع شركة "شيفرون" الأميركية لتسلم حقلي غرب القرنة 2 وحقل بلد في محافظة صلاح الدين.

وأكد وزير النفط أن الاتفاقية "مهمة جدا للاقتصاد العراقي".

وأضاف "بموجب الاتفاق، ستعمل شركة نفط البصرة في الحقل لفترة مؤقتة ثم تسلمه لشيفرون، ومع مباشرة شركة شيفرون لعملها، سيصل إنتاج النفط في ذلك الحقل إلى ما بين 750 إلى 800 ألف برميل يوميا، وربما أكثر".

وحول الاتفاق الثاني الخاص بحقل بلد في صلاح الدين، قال الوزير: "هذا الحقل متوقف عن العمل منذ سنوات، وبعد مباشرة شيفرون، سيصل الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً".

وينتج حقل غرب القرنة 2 حاليا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا، فيما ينتج العراق يومياً نحو 4.5 ملايين برميل نفط، ويصدر منها 3.5 ملايين برميل.