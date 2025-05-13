محافظ بني سويف يناقش استعدادات التعليم لامتحانات الفصل الثاني لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مع مسئولى التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/2025 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل اعتبارا من 21 مايو الجاري لسنوات وصفوف النقل، ويوم 31 مايو للشهادة الإعدادية.



وجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء المدن والقرى ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات.

من جهتها أوضحت أمل الهواري مدير مديرية التربية والتعليم، أنه عُقد اجتماع مع مسئولي المتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة بحضور محمد بدر وكيل المديرية ، ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، رمضان رجب مدير إدارة الشؤون القانونية، محمد إمام منسق المتابعة، محمد محمود القائم بعمل مدير إدارة المراجعة، أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن، وذلك لمناقشة الإجراءات والتعليمات الخاصة بعقد الامتحان لسنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وفي مستهل كلمتها رحبت مدير المديرية بالحضور مثمنة دورهم الفعال والمتميز في خروج الامتحانات بالشكل المطلوب ،مؤكدة على تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة التعليمية والعمل على تحقيق الانضباط والالتزام بالواجبات والمهام داخل اللجان ، حيث أكدت أن أعمال الامتحانات واجب وطني وأمن قومي بكافة المراحل التعليمية لسنوات النقل والشهادات العامة، موجهة بضرورة قيام كل فرد داخل المنظومة بأداء واجبه على أكمل وجه والعمل على توفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب الامتحان في هدوء، دون تقصير أو إهمال.

وتم التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف تلك التعليمات والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي للغش بكافة أنواعه (إلكتروني أو تقليدي)، بجانب التشديد على أهمية اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة ومراعاة تأمين حجرة الكنترول واختيار المكان المناسب بعيدا عن الدور الأول أو مصادر المياه وإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة ومنع دخول غير المشاركين في أعمال الامتحانات والتأكد من هوية الزائرين.