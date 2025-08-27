 السيسي يودّع محمد بن زايد في ختام زيارة أخوية لتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025 11:27 ص القاهرة
السيسي يودّع محمد بن زايد في ختام زيارة أخوية لتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 11:15 ص

ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمطار العلمين الدولي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في ختام زيارته لمصر، التي تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبّر الرئيس عن بالغ تقديره للشيخ محمد بن زايد، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات.

ومن جانبه، أعرب محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

