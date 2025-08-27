بابا الفاتيكان يوجه مناشدة قوية للمجتمع الدولي لإنهاء حرب غزة

وجه البابا ليو بابا الفاتيكان، مناشدة للمجتمع الدولي اليوم الأربعاء لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في قطاع غزة.

ودعا في مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان، لوقف إطلاق نار دائم والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، بحسب وكالة رويترز.

وصرح البابا ليو: «أطلق مجددا مناشدة قوية لتكون هناك نهاية للصراع في الأرض المقدسة الذي تسبب في الكثير من الفزع والدمار والموت».

وأضاف: «أناشد إطلاق سراح جميع (المحتجزين)، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بأمان، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني».

وكان الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، قد أعرب عن فزع الكرسي الرسولي من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكاثوليك مدعوون إلى عدم الاستسلام واليأس، بل الاستمرار في الصلاة والعمل من أجل تحقيق السلام في غزة وأوكرانيا على حد سواء.

جاءت تصريحات بارولين للصحفيين في مدينة نابولي الإيطالية يعقب الغارات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينهم خمسة صحفيين.

وقال الكاردينال بارولين: «نشعر بالفزع إزاء ما يحدث في غزة، رغم إدانة العالم أجمع».