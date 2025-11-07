مديرة متحف اللوفر: التاج الذي أسقطه اللصوص أثناء سرقة المتحف سيتم عرضه مجددا

قالت لورانس دي كار، مديرة متحف اللوفر في مقابلة إذاعية تم بثها، اليوم الجمعة، إن الخبراء يعملون على عرض تاج الإمبراطورة أوجيني الذي تمت استعادته في المتحف ذي الشهرة العالمية بعد 3 أسابيع من السرقة المدهشة.

وأكدت دي كار في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو": "ستكون هذه العودة رمزا جميلا لاستعادة المتحف لنشاطه".

وأضافت: "ما زالت الأجزاء الرئيسية، الماس والزمرد، سليمة"، مؤكدة أن عملية الترميم ستستغرق بعض الوقت.

وكان التاج، المرصع بـ 1354 ماسة و56 زمردة، يخص أوجيني، زوجة نابليون الثالث.

وأوضحت دي كار، أن العديد من الرعاة تعهدوا بالفعل بدعم عملية الترميم.

وتم العثور على القطعة الثمينة على مقربة من المتحف بعد الاقتحام التي وقع في 19 أكتوبر. وأظهرت الفحوصات الأولية أن التاج تضرر عند انتزاعه من حافظة العرض وليس بسبب سقوطه. ولفتت دي كار إلى أن فتحة ضيقة فتحها اللصوص بقرص قطع ربما كانت هي سبب تضرر التاج.