صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 313 شهيدا بينهم 119 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسجيل 10 وفيات بينهم طفلان جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة في حصيلتها اليومية التي تصدرها بشأن الضحايا، اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 313 شهيدًا، من بينهم 119 طفلًا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت رسميا تفشي حالة المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أشهر لحصار وتجويع إسرائيلي متعمد.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وطالبت هذه المنظمات، إسرائيل بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة من دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية.

وتزامنًا مع البيان الأممي المشترك، أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، تقريرا قال فيه إن المجاعة تتفشى في محافظة غزة.

وأكد التصنيف المرحلي الذي يضم خبراء من دول عدة، أن أكثر من مليون فلسطيني بغزة يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المجاعة تفشت في محافظة غزة اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري وستمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب)، في سبتمبر المقبل.