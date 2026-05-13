إيران تنفي اتهامات الكويت حول مزاعم التخطيط للقيام بأعمال عدائية ضدها

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا نفت فيه المزاعم الواردة في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، والتي تزعم أن إيران خططت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، واعتبرتها مزاعم لا أساس لها من الصحة اطلاقا.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة في بيانها هذا التصرف غير اللائق من جانب الحكومة الكويتية باستغلالها للدعاية السياسية بشأن أربعة إيرانيين من خفر السواحل كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، على سياسة إيران المبدئية في احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما فيها الكويت، وأعلنت أنها تتوقع من السلطات الكويتية تجنب التصريحات المتسرعة والمزاعم التي لا أساس لها، ومتابعة القضايا القائمة عبر القنوات الرسمية.

وفي ختام هذا البيان، أكدت وزارة الخارجية أيضاً على ضرورة تمكين سفارة إيران في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون الدولي، والإفراج الفوري عنهم.

وكانت الكويت قد اتهمت إيران بشن هجوم فاشل في وقت سابق من الشهر الماضي على جزيرة تساعد الصين على إنشاء ميناء فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة متسللين من الحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا، "لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت".