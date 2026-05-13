ناقلة غاز بترول مسال تعبر حدود الحصار الذي أعلنته البحرية الأمريكية

عبرت ناقلة غاز البترول المسال، التي سبق لها أن نقلت شحنات إيرانية، حدود الحصار، الذي أعلنته البحرية الأمريكية الشهر الماضي.

وتشير بيانات تتبع السفينة إلى أن ناقلة الغاز الكبرى/تارا جاز/ عبرت الخط الأمريكي الرسمي، الذي يمتد من رأس الحد في سلطنة عمان إلى الحدود بين إيران وباكستان، مساء أمس الثلاثاء وتبحر حاليا في اتجاه الجنوب الشرقي في بحر العرب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومنذ أن أعلنت أمريكا أنها ستفرض حصارا ردا على تشديد إيران قبضتها على مضيق هرمز، اعترضت سفن حربية بعض السفن التي تتجاوز هذ الخط، لكن الخط لا يزال دليلا لقادة السفن ومالكيها ويبدو أن ناقلة نفط واحدة تجاوزت الخط تماما.