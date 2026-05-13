الوكالة الوطنية للإعلام: إسرائيل تستهدف سيارات على طريق في جنوب بيروت

أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، بأن إسرائيل شنت، اليوم الأربعاء، غارات استهدفت سيارتين على طريق سريع رئيسي يربط بيروت بجنوب لبنان، رغم سريان هدنة في الحرب بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الهجمات وقعت قرب منطقة الجية، على بعد نحو 12 ميلا جنوب العاصمة بيروت، دون توضيح ما إذا كانت هناك إصابات.

وأفاد مصور تابع لوكالة "فرانس برس" برؤية سيارة محترقة في منتصف الطريق، فيما كان رجال الإنقاذ ينقلون جثة من الموقع.

واستهدفت غارات مماثلة سيارتين أخريين في المنطقة نفسها يوم السبت.

وتواصل إسرائيل تنفيذ ضربات جوية في لبنان ضد حزب الله، رغم الهدنة السارية منذ 17 أبريل والتي تهدف إلى وقف القتال.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 شخصا استُشهدوا يوم الثلاثاء في هجمات على بلدات جنوب البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار بلغ 380 شخصا.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات إخلاء جديدة، اليوم الأربعاء، لست قرى في منطقة صور، تحسبا لهجمات جديدة.

وتأتي أعمال العنف في وقت كان من المقرر أن تعقد فيه لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن يوم الخميس، بوساطة الولايات المتحدة.

وأعلن حزب الله أنه يعارض هذه المحادثات في الولايات المتحدة.

وحذر أمين عام الحزب، نعيم قاسم، يوم الثلاثاء من أنه سيحول ساحة المعركة إلى "جحيم" لإسرائيل.

ومنذ انخراط حزب الله في الحرب الإقليمية الأوسع في أوائل مارس، استُشهد أكثر من 2800 شخص في لبنان، من بينهم 200 طفل، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.