وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لتأسيس وزارة للرقمنة

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دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دي لاين اليوم الخميس لتأسيس وزارة رقمنة.

وقالت للموقع الإخباري الألماني "تي-أونلاين.دي إيه" اليوم: "إنني على قناعة بأنه يجب أن يكون هناك وزارة رقمنة خلال الدورة التشريعية القادمة".

وأكدت الوزيرة الاتحادية أنه لم يعد ممكنا إتمام ما يتعلق بالرقمنة على مستويات صغيرة، مشددة على ضرورة أن تكون الرقمنة شأن يتم البت فيه على مستوى قيادي.

وأكدت فون دير لاين أن التشابك في الجيش الألماني أيضا يعد أمرا مهما جدا، لافتة إلى أنه عندما تولت منصبها كان الدفاع السيبراني منتشرا عبر الجيش الألماني بأكمله، وقالت: "ينتمي لهذه القوات حاليا 15 ألف مجند ومجندة".

ويتصدى هؤلاء الجنود لـ 4500 هجوم سيبراني في المتوسط يوميا ذات نوعيات مختلفة، بحسب وزير الدفاع الألمانية.