انفصاليون في كتالونيا: لن نسعى لمنع سانشيز من تشكيل حكومة جديدة

أشار حزب "إسكيرّا ريبوبليكانا" اليساري الانفصالي الكتالوني اليوم الخميس، إلى أنه لن يسعى إلى منع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من تشكيل حكومة جديدة، قد تعزز من محاولته البقاء رئيسا لوزراء إسبانيا.

وقال جابرييل روفيان، المتحدث البرلماني لحزب "إسكيرّا ريبوبليكانا" في مؤتمر صحفي في مدريد عقب محادثات مع المتحدثة باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني أدريانا لاسترا: "لم نأت لمنع أي شيء"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقد يحتاج سانشيز إلى حزب "إسكيرّا ريبوبليكانا"، الذي حصل على 15 مقعدًا في الانتخابات الوطنية في أبريل الماضي، لدعم محاولته البقاء كرئيس للوزراء في تصويت برلماني من المقرر إجراؤه الشهر المقبل.

وأجرى سانشيز اتصالات الأسبوع الجاري مع حزب الشعب وحزب "سيودادانوس" أو (المواطنون)، وهما حزبان ينتميان إلى تيار اليمين السياسي، لم يغيرا مواقفهما الرافض لدعم حكومة يقودها الاشتراكيون.