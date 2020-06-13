مكتبة الاسكندرية تعلن عدد خاص من «ذاكرة العرب» عن القاهرة

دعا مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الاسكندرية، بالتعاون مع مجلة "ذاكرة العرب" التي تصدرها المكتبة، الباحثين لتقديم أوراق بحثية في إطار الإعداد لإصدار عدد خاص من المجلة بعنوان: «القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي»، وذلك بمناسبة اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020.

ومجلة" ذاكرة العرب" ثمدورية علمية محكمة تهتم بالتراث الثقافي والحضاري للبلدان العربية، وأصدرتها مكتبة الإسكندرية لأول مرة في عام 2018 بهدف التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن، وتصدر عن مشروع «ذاكرة العرب» بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

ودعت المجلة الباحثين الراغبين في المشاركة إلى تقديم موضوعات بحثية جديدة ومبتكرة حول القاهرة منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي (علماً بأن أخر موعد لإرسال البحوث كاملة يـــوم 2020/10/30م.).

ووفقًا لمحاور البحوث فإنها تتضمن - عواصم مصر الإسلامية قبل تأسيس مدينة القاهرة- جامع عمرو بن العاص ودوره التعليمي في القرون الثلاثة الأولي للإسلام- تأسيس القاهرة، ودورها الحضاري في العصر الفاطمي.

كما تتضمن تلك المحاور موضوعات عن الجامع الأزهر ودوره التعليمي في العصر الفاطمي- مدارس القاهرة كمركز لنقل العلم في العصرين الأيوبي والمملوكي- قلعة الجبل مركز الحكم في العصرين الأيوبي والمملوكي- دراسات جديدة في العمارة والفنون الإسلامية بالقاهرة.

وتتضمن هذه المحاور أيضا، الأحياء الأرستقراطية في العصر المملوكي (بركة الفيل- الأزبكية)- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القاهرة الإسلامية، وتطور مؤسساتها (الوكالات – الحانات – الفنادق - الأسواق والطوائف الحرفية والصناعات - المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي – الدور - الحمامات - المارستانات).