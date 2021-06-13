مهاب مميش: لابد أن تغزو مصر إفريقيا بتقوية أسطولها البحري وإنشاء آخر تجاري

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إنه لابد من أن تغزو مصر إفريقيا عن طريق تقوية أسطولها البحري وإنشاء آخر تجاري لإيصال الصناعات المصرية لدول القارة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن ذلك سيساهم في تبادل تجاري كبير بين القارة ومصر، عن طريق إيصال الصناعات المصرية واستيراد المواد الخام من إفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة بكر ولابد أن تكون مصر أول من يستفيد منها.

وأشار إلى ضرورة استغلال الفرصة والاتجاه نحو البحر للوصول إلى إفريقيا ومنها للأسواق العالمية، لافتًا إلى طلب الرئيس منه إنشاء 100 سفينة صيد دون أن يحصل على تكلفتها من الدولة.

وذكر أنه تم إنشاء 36 سفينة صيد حتى الآن في ترسانة قناة السويس، والعمل مستمر لإنشاء الـ 100 سفينة، مضيفًا أنه لابد من استغلال الثروة السمكية على طول السواحل المصرية.

وأوضح أنه لابد من الاهتمام بإنشاء محطات تحلية لمياه البحر خاصة وأن مصر تقع على 3 آلاف كيلومتر من البحار، ولابد من استغلالها، ذاكرًا أن تم إنشاء واحدة في المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أسبانية.