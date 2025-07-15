أحد النشطاء على سفينة حنظلة لكسر الحصار عن غزة: أعلننا مهمتنا لزيادة الضغط على إسرائيل

قال جاكوب بيرجر أحد النشطاء على سفينة «حنظلة» لكسر الحصار عن غزة، إن إسرائيل تفعل كل ما بوسعها لاستمرار الحصار غير القانوني المفروض على القطاع الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة لقناة «الغد»، اليوم الثلاثاء، أن المهمة تواجه مخاطر جمة، معقبًا: «من المتوقع أن دولة إرهابية كإسرائيل ستعمل على إيقاف السفينة، وتضغط بكل ما لديها لمنع كسر الحصار».

وأكد أن الحصار الإسرائيلي يسبب المجاعة، ويمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أن الآلية الأمريكية – الإسرائيلية المتبعة حاليًا لتوزيع المساعدات؛ تسببت في مقتل مئات الفلسطينيين المجوعين.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية احترازية للتعامل، حال اختطاف السلطات الإسرائيلية لطاقم السفينة، كما حدث من قبل مع سفينة «مادلين».

وأكمل: «معنا محامون ومستشارون قانونيون، وأعلننا المهمة لزيادة الضغط على إسرائيل.. نحن لا نقوم بشيء غير قانوني، بل نبحر عبر المياه الدولية للوصول إلى المياه الفلسطينية».

السفينة «حنظلة» سفينة صيد نرويجية صنعت عام 1968، وكانت تعرف سابقا باسم «نافارن»، وانضمت إلى «أسطول الحرية» عام 2023. يبلغ طولها نحو 18 مترا ومزودة بمحرك ديزيل وتتمتع ببنية مواتية للإبحار المتوسط.

وأسطول الحرية هو تحالف دولي تأسس عام 2010 في سياق الجهود المبذولة من المنظمات الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007.

وشاركت السفينة في مبادرات تضامنية واسعة حول دول العالم بين عامي 2023 و2024، أبرزها في 13 يوليو 2025 حين انطلقت إيطاليا في رحلة شعارها «من أجل أطفال غزة».