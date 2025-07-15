نسمة محجوب تطرح ألبوم UNPLUGGED على طريقة أكوستك

طرحت الفنانة نسمة محجوب ألبوم UNPLUGGED يحتوى على مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

وطرحت نسمة محجوب أغانى ألبوم "ارومة" بالأكوستك آلات خشبية وهي: "عابر سبيل"، و"خصوصاً راجل"، و"كل شمس وليها ضل"، و"يا غاوى هروب"، و"كفاية"، كما أغنية "حبى ليك" والتي قدمتها تتر مسلسل ليالي أوجيني، وتشكيلة من أغنياتها منها: "أنا موجود، علمت العالم، وجوه، على طبيعتى، مفيش حكاية حب صدفة".

ولاقت الأغانى تفاعلاً كبيراً خاصة مع طرحها على طريقة الأكوستك آلات خشبية، وهذه الطريقة يتم استخدام آلات موسيقية طبيعية "ليست كهربائية أو إلكترونية" ويكون العز بصوت طبيعى مثل الجيتار الخشبي والعود والكمات والبيانو، وهو ما يصدر للمستمع صوتاً دافئاً طبيعياً يلمس القلب.

وكانت الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "فى نفس الميعاد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

https://G-Music.lnk.to/UNPLUGGED