مفوضية الانتخابات العراقية: قرار استبعاد بعض المرشحين قابل للطعن من المحكمة الاتحادية

حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الجدل بشأن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم، ملمحة إلى إمكانية عودة ترشيحهم بعد نقض المحكمة الاتحادية قرار الاستبعاد وقبول الطعن.

وقالت مساعدة الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة - في تصريحات لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - "إن قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد أوليا، وقابلاً للطعن من قبل المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3523 مرشحا.

وأكدت أن الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين، وليس كما تداولته وسائل الإعلام، باستبعاد 135 مرشحا من منتسبي وزارة الدفاع .. مطالبة بعدم تبني أي وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمي في مفوضية الانتخابات.. موضحة أن استبعاد المرشحين جاء لمخالفتهم شروط المادتين(8 و9) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".