تكريم 21 أما مثالية في احتفالية بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، احتفالية بمناسبة تكريم الأمهات المثاليات، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

وشارك في الاحتفالية كل من: الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد رشاد آمين عام الجامعة.

وجرى تكريم 21 من الأمهات المثاليات على مستوى ‏الخدمات المعاونة، وهن: حنان عبد الباقي إبراهيم، و‏نجاة صلاح الدين محمد، ومنال سيد محمد، وسناء عبد الحليم أحمد، وأم طالب وطالبة من ذوي الهمم، وتوحيدة مختار عوض، وهيام عبد الملك عبد الرحمن، وأسماء متولي أبو غالي، وإيمان شوقي عبد الجواد، وأم ‏طالب وطالبة من المتميزين في النشاط: شادية أحمد رجب، عزة محمد أحمد، سماء محمد حسن، والدكتورة حنان محمد عمارة السعدني.

وشمل التكريم الإداريات وهن: آيات عبد السيد الكومي، نادية ‏عبد العزيز بيومي، ماجدة حامد السيد، نجوي محمد إبراهيم هيكل، والسيدة حسن محمد الخضيري، وتكريم أعضاء هيئة التدريس، منهن: ‏الدكتورة علية محمد الرفاعي، الدكتورة هويدا محمود الأتربي، الدكتورة هبة بهي الدين ربيع، والدكتورة أمينة محمد النبوي الحصري.

و‏ضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد ذكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة ميرفت حسن شلبي أستاذ الصحة العقلية والنفسية بكلية التمريض، ‏ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب.