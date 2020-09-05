استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 168 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و912 ألفا و705 إصابات مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 65 ألفا و714 حالة وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و233 ألفا و688 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 141 ألفا و350 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و731 ألفا و812 إصابة وبلغت الوفيات 43 ألفا و83 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 153 إصابة جديدة وحالتين وفاة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 96 ألفا و148 إصابات مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 726 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و 693 ألفا و222 إصابة واستقر إجمالي الوفيات في البلاد عند 60 ألفا و 461 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 136 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و28 ألفا و299 إصابة، بينما استقر إجمالي الوفيات في البلاد عند 6644 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 204 إصابات جديدة وحالتين وفاة جراء العدوى، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و139 ألفا و816 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و19 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 2989 إصابة جديدة و23 حالة وفاة جراء العدوى، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و291 ألفا و416 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 18 ألفا و 697 حالة وفاة.

وسجلت بنجلاديش 109 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و954 ألفا و115 إصابة ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 29 ألفا و131 حالة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و682 إصابة و8 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و500 ألف و489 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و20 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و678 إصابة و26 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 مليونا و653 ألفا و375 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و391 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 196 ألفا و418 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 239 ألفا و260 حالات إصابة.

وفي قبرص، أعلنت تسجيل 2207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة 491 ألفا و777 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1068 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 158 ألفا و534 حالة إصابة و292 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 165 إصابة جديدة وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و20 ألفا و338 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و101 حالة وفاة.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 11 ألفا و39 إصابة جديدة و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و820 ألفا و9 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 58 ألفا و95 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت وزارة الصحة 20 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و105 آلاف و612 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة وفاة.

وفي أيسلندا، سجلت وزارة الصحة 189 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 190 ألفا و14 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 153 حالة وفاة.

وفي سريلانكا، سجلت وزارة الصحة 13 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 663 ألفا و950 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و519 حالة وفاة