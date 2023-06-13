شوبير يكشف كواليس احتفال لاعبي الأهلي أمام المشجع الزملكاوي

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، عن واقعة احتفال اللاعبين بالتتويج بدوري الأبطال أمام المشجع الزملكاوي في مطار محمد الخامس بالمغرب.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب دوري الأبطال مساء الأحد، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله مع نظيره الوداد المغربي في مباراة الإياب من نهائي دوري الأبطال، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: «المشجع الذي قابلنا في مطار المغرب أثناء عودتنا، كان في استقبالنا عند الوصول والفيديو الذي ظهر كان الجزاء الذي خارج المطار فقط، وكان هناك جزء آخر داخل الصالة لم يتم تصويره».

وأضاف: «نحن كنا في المغرب لمواجهة الوداد، وليس لمواجهة هذا الشخص ولا نركز معه، ولكننا تعجبنا من تصرفاته، ولماذا يفعل ذلك».

وأتم: «من واجهة نظري أنه يسيء لنادي الزمالك الكبير، الذي أحترمه وأنا ضد هذه الطريقة نهائيًا، ولسوء حظه قابلناه واحتفلنا أمامه بالكأس لا أكثر ولا أقل».