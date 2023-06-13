أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن حصوله على موافقة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من إجمالي 60 عضوًا؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» مساء الإثنين: «اجتمعت مع 60 عضوًا من الهيئة البرلمانية للحزب، شخص واحد رفض ولكن عذره وجيه قال لي: (أنا مع الرئيس السيسي)، وقلت له المناخ الذي نعيش فيه الآن؛ بفضل الرئيس السيسي وكلنا مع الرئيس السيسي، لكن هذا رأي حزبنا، ورفضت أسأل عن رأي 4 أشخاص، ولن أسألهم».

وتابع: «هناك قلة 4 %؛ خايفين أنا أقول لهم إن الأيدي المرتعشة لا تبني وطن، أنا مهدت الطريق وجلست مع أعضاء الهيئة العليا واقترحت عليهم؛ أننا نخوض الانتخابات الرئاسية؛ فوجئت بالجميع قال لي: (ونحن نختارك مرشحا لرئاسة الجمهورية)».

وأوضح أنه لم يعلن بشكل رسمي الترشح للانتخابات إلى الآن الترشح لانتخابات الرئاسة، معقبا: «أنا انتويت.. لكن لم أعلن رسميًا حتى الآن».

ورفض من جانبه دعوة السياسي المعارض السابق أيمن نور، بشأن التنازل عن الترشح للانتخابات في مقابل الدفع بالسيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق والرئيس الشرفي لحزب الوفد، قائلا: «أنا رئيس حزب الوفد، وأنا أقدره للغاية، ولم يحدث داخل الحزب نهائيا الحديث عن محاولة استدعاء السيد عمرو موسى لترشحه، هو وفدي ورئيس شرفي للحزب ونتشرف به؛ لكنه لكن بعيدًا عنا تمامًا».

وتابع: «فوجئت بخطاب من الدكتورأيمن نور؛ يطرح علىّ 30 سؤالا ويطلب مناظرة على الهواء، أنا لا أحمل له إلا كل شعور طيب ولا أعرفه أو اجلس معه منذ 11 سنة، لكن أسئلته بعضها غير مقبولة، وحديثه بأنني مدفوع من أجهزة الأمن والمخابرات؛ أنا في سن ووضع لا يقبل هذا الكلام»،حسب تعبيره.