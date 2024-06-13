الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في رابع مباريات نهائي دوري سوبر السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الخميس عندما يلتقي نظيره فريق الاتحاد السكندرى في رابع مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين الذي تقام بنظام Best of 5.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على صالة استاد القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار البطولة.

وحرص أوجستي بوش المدير الفني للفريق خلال المران الذي أقيم أمس على التركيز الشديد على التدريبات الدفاعية والتخصصية والرميات الثلاثية والريباوند مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات السابقة بين الفريقين.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز في المباراة الأولي بنتيجة 71-69، بينما حقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79، وفي المباراة الثالثة فاز الاتحاد بنتيجة 80-78.