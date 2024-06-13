وزير الخارجية العراقي: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون دائما وليس مرحليا

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني بالإنابة علي باقر كني، عددًا من الملفات الرئيسية من بينها الحرب على غزة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، قال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، إن المباحثات الثنائية تطرقت إلى مسألة وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أهمية أن يكون الوقف «دائمًا وليس مرحليًا».

وحذر من أن «اتساع نطاق الحرب لتشمل لبنان، سيؤثر على المنطقة بشكل عام».

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، على أن «الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط».

وأشار إلى أن المباحثات مع نظيره العراقي تطرقت إلى العلاقات بين البلدين، واصفًا وقوف العراق إلى جانب بلاده في ظروفها الصعبة بعد رحيل رئيسها بأنه «نقطة مشرقة».

وأفاد بأن مصير الشعبين العراقي والإيراني «مشترك»، لافتا إلى «المساعي لتعزيز أواصر التعاون الشامل مع العراق، خاصة مع وجود قواسم مشتركة كبيرة بينهما»