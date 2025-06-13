خامنئي: الكيان الصهيوني أعدّ لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما سيراه لا محالة

توعد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، «النظام الصهيوني» بـ «عقاب شديد».

وقال في سلسلة تغريدات عبر منصة «إكس» صباح اليوم الجمعة، قال: «إلى الشعب الإيراني العظيم، ارتكب النظام الصهيوني جريمة في بلدنا العزيز فجر اليوم بأيديه الشيطانية الملطخة بالدماء، وكشف عن خبثه أكثر من ذي قبل باستهدافه المناطق السكني».

وأضاف: «يجب على هذا النظام الصهيوني أن يتوقع عقابًا شديدًا.. وبفضل الله، فإن الذراع القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتركهم يفلتون من العقاب».

وأكد خامنئي أنه «في هجمات العدو، استشهد عدد من القادة والعلماء، وإن شاء الله، سيواصل خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم دون تأخير»، محذرا: «بهذه الجريمة أعدّ الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما سوف يراه لا محالة».

وشن جيش الاحتلال ضربة جوية وصفها بـ«الاستباقية»، ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية أنّ إسرائيل «ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار رد قوي من القوات المسلّحة الإيرانية».

وأكد التلفزيون الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري، حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى العالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقبل نائب رئيس الأركان، غلام علي رشيد.

وقبل قليل، أكد التلفزيون الإيراني، مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.