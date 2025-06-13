هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية: سنوفر الأمن لكافة الأحداث الرياضية الكبرى

قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إنها ستوفر الأمن لكافة الأحداث الرياضية الكبرى، وذلك ردا على التساؤلات بشأن تواجدها في منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ظل إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وردت الهيئة على سؤال وكالة أنباء أسوشيتد برس (أب) قائلة: "نلتزم بالعمل مع شركائنا المحليين والفيدراليين لتأمين كأس العالم للأندية من كافة الجوانب، مثلما نفعل في كل الفعاليات الرياضية الكبرى ومنها سوبر بول، مهمتنا لم تتغير".

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد حذفت منشورا سابقا لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كان به تنويه حول تواجدها وجاهزيتها في الجولة الافتتاحية من كأس العالم للأندية هذا الأسبوع.

وتطرق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى التساؤلات حول دور هيئة الجمارك وحماية الحدود خلال سير منافسات البطولة التي ستنطلق بمواجهة بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري على ملعب "هارد روك" في ميامي بفلوريدا.

وقال إنفانتينو: "لا ليس لدي أي شكوك حول أي شيء، لأننا بالطبع نهتم بالناحية الأمنية، الشيء الأهم بالنسبة لنا هو ضمان تأمين كل الجماهير التي ستشاهد المباريات، وهذا أولويتنا".

ويتم استدعاء عناصر هيئة الجمارك حماية الحدود بشكل متكرر للمساعدة في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك سوبر بول وهم يتعاملون مع بعض الأمور مثل فحص البضائع التي تقلها الشاحنات إلى الملعب بحثا عن وجود أي مواد خطيرة، وكذلك المساعدة في التخطيط لحالات الطوارئ.

وتقام كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا عبر العالم في 11 مدينة أمريكية في الفترة من 15يونيو/حزيران الجاري وحتى يوم 13 يوليو المقبل.