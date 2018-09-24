خرجت المرأة السعودية من إطار العباءة السوداء التقليدية التي طالما ظهرت بها في المناسبات والأيام العادية على مدار سنوات مضت، وشهدت بعض أسواق المملكة انتشار عبايات بألوان مختلفة مطرزة بطريقة عصرية وحديثة تناسب جميع الأذواق والمناسبات.

وعلى مستوى الشابات السعوديات فالأمر أصبح أكثر تطورًا؛ حيث دشن بعضهن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنسيق الملابس والإكسسورات، وسريعًا لمع صيت بعضهن وتحولن إلى "فاشونيستا"، وحصلن على متابعات بالآلاف على حساباتهن الخاصة على السوشيال ميديا.

وتستعرض "الشروق" في السطور التالية أبرز تلك الأسماء..

* مريم مصلي

تعد مريم مصلي، واحدة من أشهر الفاشونيستا في المملكة السعودية- وفقًا لـ"سبوتنك"، حيث أنها تحظى بأكثر من 52 ألف متابع على الـ"إنستجرام".

وتحرص الفاشونيستا السعودية مريم مصلي على الظهور بالعباءة السوداء لكن بأشكالها الحديثة، مثل العباءة ذات الأكمام الجلدية، كما تظهر في أغلب الوقت بعبايات مفتوحة وترتدي أسفلها تيشرت قصير وبنطال جينز ضيق.

كما ظهرت مريم مصلي خبيرة الأزياء التي تمتلك شركة استشارية خاصة بالعلاقات والاتصالات في السعودية، في بعض صورها بإطلالة غير تقليدية للعباءة؛ حيث ترتدي بنطال رياضي أسفل العباءة السوداء مع كوتشي أبيض.

وسبق وتم دعوة مصلي إلى البيت الأبيض والتقت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، لتصبح أول خبيرة أزياء عربية يتم دعوتها إلى احتفال في البيت الأبيض.

* أمل الأنصاري

أما عن أمل الأنصاري، فهي خبيرة تجميل ومتهمة بالموضة أيضًا، ومع كل الأزياء التي تظهر بها عبر حساباها الشخصي بموقع "إنستجرام" تحرص على إبراز مكياج الوجه.

تجمع الفاشونيستا السعودية أمل الأنصاري بين الملابس الكاجول والعباءة السعودية لكن مع إضافة بعض اللمسات العصرية، حيث أنها ترتدي العبايات التي تغلق بشريط من الوسط، وذات الأكمام القصيرة، أما عن الحذاء فتفضل الأنصاري في أغلب الأوقات دمج العباءة مع الكوتشي الأبيض الذي يحتوي على كعب عالي مريح، أما الشنطة فتكون بألوان مختلفة عن الحذاء والعباءة كنوع من كسر القواعد التقليدية التي تلزم المرأة بحمل حقيبة بنفس لون الحذاء.

وتحافظ الفاشونيستا أمل الأنصاري في إطلالتها الشبابية، على نظارة الشمس، لكنها تعتمد أشكال وأحجام مختلفة، وأكثر ما تركز عليه هو النظارة العسلي الدائرية أو الخضراء المستطيلة.

* هلا عبدالله

ووفقًا لـ"سبوتنك"، فأن الفاشونيستا هلا عبدالله زادت شهرتها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أن حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حظى بـ80 ألف متابع.

على الرغم من تخرج هلا المشهورة بـ"هلا هلا"، من الهندسة المعمارية، إلا أنها حققت نجاحًا في مجال الأزياء.

وتعتمد هلا في أغلب الأوقات على الإطلالات التي تكشف عن الكتفين، وأيضًا البنطال الجينز الذي يكشف عن الجزء الأول من الساق.

وتحاول هلا دمج الأزياء مع الأكسسوارات الرقيقة مثل القبعة الكبيرة، والنظارة الشمسية الخضراء والأقراط.

View this post on Instagram @laquan_smith killed it 🤑 A post shared by HALA (@thehala) on Feb 11, 2019 at 8:04am PST

* لما العقيل

وتحظى الفاشونيستا السعودية لما العقيل على أكثر من 470 ألف متابع على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وذلك لحرصها على اختيار إطلالات مميزة مع مجوهرات عالمية.

من أكثر ماركات المجوهرات التي تعاونت معها لما العقيل Mouawad DiamondHouse و Patile Kalan.

تعتمد لما العقيل في اختيار إطلالاتها على تجربة كل أنواع الملابس، حيث أنها ظهرت بالفساتين الطويلة بمختلف الألوان، وأيضًا البنطال الجينز بكافة ألوان، وفي بعض الأحيان تفضله قصير مع جوارب طويلة وكوتشي.

وظهرت أيضًا العقيل بعباءة سوداء، لكنها عصرية وعملية؛ حيث أنها مفتوحة ويوجد أسفلها بنطال أسود وكوتشي.