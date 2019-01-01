السفير المصري لدى نواكشوط يشيد بقوة العلاقات المصرية الموريتانية

أشاد السفير أحمد سلامه سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط بالعلاقات المصرية الموريتانية.



وقال السفير سلامة - في كلمة خلال الاحتفال الذي نظمته السفارة المصرية في نواكشوط الليلة بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة - إن العلاقات ممتازة وعميقة على كافة المستويات.



وقال السفير سلامة - خلال الاحتفالية التي حضرها قنصل مصر لدى موريتانيا الدكتور عمر كريم والمستشار الثقافي الدكتور نشأت ضيف ووفد حكومي موريتاني يتقدمه وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد - إن الاحتفال بثورة يوليو هذا العام يأتي في وقت تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما يأتي بعد تنظيم موريتانيا لانتخابات رئاسية في جو ديمقراطي نموذجي.



وشارك في الاحتفالية أبناء الجالية المصرية لدى موريتانيا ومدراء الشركات المصرية العالمة في نواكشوط ورؤساء تحرير الصحف والمفكرين واساتذة الجامعات وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى موريتانيا.