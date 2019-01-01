لماذا يشعل تطبيق «FaceApp» مواقع التواصل الاجتماعي؟

تطبيق وتحدي جديد يغزو مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الملايين في مصر من المشاهير والعامة الذين تمادوا في استخدامه؛ رغبة منهم في تغيير ملامح وجهم والتعرف على شكلهم في مراحل عمرية متقدمة، وفي أشكال مختلفة ووصل الأمر تجريب تغيير الجنس على هذا التطبيق ليعطي لك صورة مختلفة عن جنسك!

«FaceApp» هو تطبيق تم تحديثه منذ أيام واجتاح «السوشيال ميديا» وشارك فيه عدد كبير من الأشخاص، ويعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي حيث يقوم بتحويل صور الوجه إلى صورة أخرى لما سيبدو عليه الشخص في المراحل المتقدمة من العمر

وبالرغم من أن التطبيق يوفر بدائل متنوعة للمرح، إلا أن اقتصر استخدام رواد مواقع التواصل الاجتماعي على استخدام التطبيق الجديد في تغيير ملامح وجههم والتعرف عليها عند التقدم في العمر، ولكن بالبحث داخل التطبيق تجد العديد من الخيارات الأخرى التي تستطيع بها تغير ملامحك في الصورة.

التطبيق لم يقف استخدامه من قبل الشباب حتى يروا انفسهم وهم «عواجيز»، لكنه اتاح لكبار السن استخدامه لالتقاط صورة لهم في عمر أصغر فقط بدلاً من استخدام "Old" تحويلها إلى "young" لرؤية نفسك أصغر.

وإذا كنت ممن لايستطيعون الضحك أو الابتسامة في الصورة، يمكن التقاط الصورة ثم اختيار الابتسامة التي تعجبك من خلال البرنامج بعد استخدام خاصية "Smiles"، ويمكنك أيضًا تغيير شكل الذقن من التطبيق حسب الرغبة.

وفي نفس التطبيق يمكن القيام بعمليات "Edit" كاملة للصورة ويمكن تغيير الخلفية في الصورة لآي خليفة ترغب في التصوير أمامها، ويكمن للبنات استخدامه في وضع الميكب وتغيير شكل الصورة للأجمل.