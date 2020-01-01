فرنسا تعتقل متهما بإدارة شبكة إباحية للأطفال مطلوب عالميا

اعتقلت الشرطة الفرنسية، رجلا مطلوبا عالميا لإدارته مواقع إباحية على شبكة الإنترنت المظلم، حسبما قال ممثل الادعاء العام في مدينة بوردو الفرنسية فريدريك بورتيري اليوم الاثنين.

وأوضح بورتيري إن المواطن الفرنسي 40 عاما، كان "واحدا من 10 أهداف تحتل الأولوية على مستوى العالم"، حيث مكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى مواد إباحية خاصة بالأطفال.

وقال إن الرجل اعترف بجرائمه عند استجوابه بعد اعتقاله الأسبوع الماضي. وكانت الشرطة الفرنسية تتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" في القضية.

ووضع المتهم قيد التحقيق الرسمي بتهم توزيع وحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال، واغتصاب السفاح، والاعتداء الجنسي على طفل يقل عمره عن 15 عاما، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.