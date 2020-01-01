أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6537 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 733 ألفا و699 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الاثنين، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 104 وفيات جديدة في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 11 ألفا و439 شخصا.

وأضاف البيان، أن 2960 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 504 آلاف و21 شخصا، لافتا إلى تسجيل 672 إصابة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية.