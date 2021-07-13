القوات الإسرائيلية تنصب بيوتا متنقلة على مساحة 3 دونمات شرق الخليل

نصبت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عددا من البيوت الجاهزة المتنقلة (كرفانات) على مساحة 3 دونمات شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "قوات الاحتلال نصبت عددا من البيوت المتنقلة على أرض تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني، في حي واد الحصين بمحاذاة طريق واد النصارى، قرب ما تسمى مستوطنة (كريات أربع) شرق مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها 3 دونمات تقريبا، وإحاطتها بأسلاك شائكة".

ووفقا للوكالة، عبّر أهالي المنطقة عن تخوفهم من أن يكون نصب "الكرفانات" في منطقة قريبة من المستوطنة، وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول إلى الحرم الإبراهيمي، تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.