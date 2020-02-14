ألمانيا: انخفاض منسوب الراين يتسبب في قلة كميات الفحم الواردة لمحطتي طاقة

تسبب انخفاض منسوب نهر الراين في ألمانيا في عدم حصول محطتي طاقة على كمية كافية من الفحم الأمر الذي يهدد بعرقلة خطط الحكومة لزيادة مخزون الوقود قبل قدوم الشتاء.



وحسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء، فقد تسببت موجة حر في انخفاض منسوب المياه في بعض أجزاء من نهر الراين إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما على الأقل على أساس موسمي، ويمثل النهر مجرى مهما لشحن كل شيء على متن السفن من الفحم إلى النفط.



ويبذل أكبر اقتصاد في أوروبا كل في ما في وسعه من أجل تأمين الفحم لمحطات الطاقة قبل حلول الشتاء وذلك بعد أن قلصت روسيا إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم1.



وتكافح المحطتان الواقعتان على نهر الراين من أجل تأمين الفحم بسبب المياه الضحلة، وذلك حسبما ذكرت منشورات في بورصة الطاقة الأوروبية. وتزيد المستويات المنخفضة للمياه من صعوبة نقل الصنادل للحمولات الثقيلة عبر النهر من موانئ الفحم الرئيسية في هولندا وبلجيكا.