منتخب مصر يكتسح المغرب ويتأهل بالعلامة الكاملة لربع نهائى أمم أفريقيا لليد

نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى .

إنتهى الشوط الأول لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 18/12 وسط تألق كلا من اللاعبين ، يحيى خالد و مهاب سعيد و على زين فى شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين ، خاصة فى ظل تركيز حارس المنتخب المغربى و لكن سرعان ما تفوق الفراعنة هجوميا .

فيما شهد الشوط الثانى مواصلة تركيز الفراعنة من أجل حسم اللقاء عن طريق اللاعبين ، أحمد هشام سيسة حسن وليد و يحيى خالد و يحيى الدرع وسط محاولات من الجانب المغربى لاعب على تقليص فارق النقاط .

و تأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط .



ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.



واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.



الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.