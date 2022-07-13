 منتخب مصر يكتسح المغرب ويتأهل بالعلامة الكاملة لربع نهائى أمم أفريقيا لليد - بوابة الشروق
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منتخب مصر يكتسح المغرب ويتأهل بالعلامة الكاملة لربع نهائى أمم أفريقيا لليد

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:29 م

نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى .

إنتهى الشوط الأول لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 18/12 وسط تألق كلا من اللاعبين ، يحيى خالد و مهاب سعيد و على زين فى شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين ، خاصة فى ظل تركيز حارس المنتخب المغربى و لكن سرعان ما تفوق الفراعنة هجوميا .

فيما شهد الشوط الثانى مواصلة تركيز الفراعنة من أجل حسم اللقاء عن طريق اللاعبين ، أحمد هشام سيسة حسن وليد و يحيى خالد و يحيى الدرع وسط محاولات من الجانب المغربى لاعب على تقليص فارق النقاط .

و تأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.
الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.


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