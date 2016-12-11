الهند تسجل 16 ألفاً و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية 16 ألفاً و906 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و669 ألفا و850 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/- بأنه تم أيضا تسجيل 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و519 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 132 ألفاً و457 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليوناً و11 ألفاً و874 شخصا، وذلك بعد تعافي 15 ألفاً و447 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.