3 مفقودين في تحطم مروحية خلال إطفاء حريق بجزيرة يونانية

أنقذ شخص واعتبر 3 آخرون في عداد المفقودين بعدما تحطمت مروحية في بحر إيجه حين كانت تشارك في عملية مكافحة حريق غابة على جزيرة ساموس اليونانية.



وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني، في تصريحا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هناك ناج وعملية الإنقاذ جارية للعثور على أفراد الطاقة الثلاثة الآخرين.



وصرح مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني للوكالة بأن المروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابة في ساموس.



وتشارك ثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان أخريان في عملية الإنقاذ، بحسب خفر السواحل في هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق بحر إيجه.



اندلع الحريق في ساموس نحو الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، وبدأت ثلاث مروحيات وخمس طائرات بمساندة خمسين عنصر إطفاء، مكافحة النيران.



وتهبّ رياح قوية تفوق سرعتها 7 درجات على مقياس بوفور المؤلف من 13 درجة، في المنطقة في حين وصلت درجات الحرارة الأربعاء إلى قرابة 30 درجة مئوية في اليونان.