إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي قرب مدينة طولكرم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن تعرض موقع عسكري، اليوم الخميس، لإطلاق نار قرب مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «خبر» الفلسطينية، صباح الخميس، قال المتحدث إن «جنود الجيش ردوا بإطلاق النار على المصدر، ولم يسفر الحادث عن أضرار أو إصابات».

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني (25 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من مجهولين، في بلدة الطيرة في المثلث الجنوبي، وهي جريمة القتل الرابعة التي تسجل بالبلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وتلقت طواقم الإسعاف في ساعات الصباح بلاغا عن جريح في الطيرة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، وعند وصولها أقرت وفاة شاب في منتصف العشرينيات من عمره، متأثرا بإصابته بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار.

ومساء الأربعاء، قُتل 3 أشخاص في جرائم إطلاق نار، ارتُكبت خلال ساعات قليلة، في شفاعمرو، والناصرة، وعارة، لترتفع بذلك حصيلة جرائم القتل التي شهدتها البلدات الفلسطينية منذ صباح الأربعاء، إلى أربع جرائم، ومع جريمة القتل في الطيرة، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتُكبت منذ مطلع العام الجاري، 115 قتيلا.