الصحة السودانية تعلن وفاة 4 أطفال بسبب سوء التغذية

أعلنت مديرة إدارة التغذية في وزارة الصحة السودانية بجنوب دارفور هويدا عبد الله، وفاة 4 أطفال متأثرين بإصابتهم بسوء التغذية في محلية «تلس»، مشيرة إلى أن وفاة الأطفال وقعت الأسبوع الماضي.

ونقل موقع «أخبار السودان»، عن المسئولة السودانية قولها، إن إدارتها تواجه انقطاعا تاما للألبان العلاجية والغذاء العلاجي للأطفال المصابين بسوء التغذية منذ شهر كامل، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وكشفت عن وجود 8 أطفال في وحدة ودهجام الإدارية التابعة لمحلية الردوم مصابين بسوء التغذية الشديد المصحوب بمضاعفات طبية تم تحويلهم لمركز العلاج في نيالا، مُحملة منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال التغذية مسئولية وفاة أي طفل بمرض سوء التغذية في جنوب دارفور، بسبب التقصير من قبل الصحة العالمية و«يونيسيف» وبرنامج الغذاء العالمي.

واستنكرت عبد الله إرسال «يونيسيف»، الإمداد إلى نيالا دون توفير ميزانية لترحيل العلاج إلى المحليات، في وقت لا تمتلك وزارة الصحة أدنى مقومات للتدخل لفقدها كل الوسائل الحركية بسبب الحرب.

وفي أواخر يونيو الماضي، حذر مؤشر الأمن الغذائي العالمي، من أن «14 منطقة في السودان تواجه خطر المجاعة».

وقال المؤشر، في تقرير له، إن «السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد على الإطلاق»، محذرا من التدهور السريع في الوضع الغذائي بالسودان.

وتوقع التقرير، أن يواجه 25.6 مليون شخص أزمة في انعدام الأمن الغذائي الحاد أو ظروفا أسوأ خلال الفترة من يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل.

وكشف التقرير، عن أن «نحو 755 ألف شخص في السودان يواجهون أحد أسوأ مستويات الجوع، في حين يعاني 8.5 مليون نسمة أو نحو 18% من السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد أو يتطلب إستراتيجيات تعامل طارئة».



