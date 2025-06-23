 أمريكا تؤكد تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر لهجوم صاروخي إيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تؤكد تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر لهجوم صاروخي إيراني

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 9:31 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 9:31 م

أكدت الولايات المتحدة تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر لهجوم صاروخي إيراني، وأشارت إلى عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا.

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