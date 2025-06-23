أمريكا تؤكد تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر لهجوم صاروخي إيراني

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أكدت الولايات المتحدة تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر لهجوم صاروخي إيراني، وأشارت إلى عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا.