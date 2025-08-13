شدد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار الدولة في دعم مشروع «البتلو»، وذلك من خلال البنوك الوطنية بفائدة ميسرة 5%؛ بهدف تحقيق «شبه اكتفاء ذاتي» من اللحوم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن الوزارة تعمل في نفس الإطار على «التحسين الوراثي» للسلالات الحالية، لافتا إلى أن تعداد الثروة الحيوانية في مصر يبلغ 8.6 مليون رأس.

وأضاف أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 6.5 مليون طن حتى الآن، بزيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المنتجات المصرية أصبحت تصل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأوضح أن هناك إقبالا دوليا كبيرا على المحاصيل المصرية، على غرار البطاطس والفراولة والمانجا، معتبرا أن قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف المحددات على استيراد البطاطس يؤكد أن «مصر تسير على الطريق الصحيح».

وأشار إلى نجاح تطوير منظومة «كارت الحيازة» المميكن، والذي أصبح أداة فعالة لضمان التوزيع العادل للأسمدة المدعومة، موضحا أن المنظومة تسمح للمزارع بصرف حصته المقررة من الأسمدة عبر الماكينات في الجمعيات الزراعية.

ونوه إلى توزيع أكثر من 70% من أسمدة الموسم الصيفي، مع استمرا العمل لاستكمال الحصص المتبقية حتى نهاية سبتمبر، مشيرا إلى استقبال الوزارة شحنات الأسمدة بشكل يومي من الشركات.